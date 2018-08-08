В Одесі 40-річний вітчим розбещував 14-річну доньку

В Одеській області 40-річний вітчим розбещував 14-річну падчерку. Дівчинка довго боялася зізнатися матері.
Про це повідомляє обласна поліція.
– Зі слів дитини, 40-річний вітчим впродовж кількох місяців погрозами змушував її виконувати різні непристойні дії по відношенню до себе, зі свого боку робив те саме по відношенню до неї, – йдеться у повідомленні.
Наразі з дівчинкою працюють психологи.
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Сам підозрюваний намагався втекти, коли поліцейські прибули на місце події і чекали його повернення додому. Його затримали за кілька хвилин переслідувань на одній із вулиць міста.
Відкрито провадження за ст. 156 ККУ – Розбещення неповнолітніх. Вирішується питання про затримання чоловіка.
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До слова, у Київській області затримали педофіла, який протягом 3 років розбещував дитину.
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