В Одесі 40-річний вітчим розбещував 14-річну доньку

В Одеській області 40-річний вітчим розбещував 14-річну падчерку. Дівчинка довго боялася зізнатися матері.

Про це повідомляє обласна поліція.

– Зі слів дитини, 40-річний вітчим впродовж кількох місяців погрозами змушував її виконувати різні непристойні дії по відношенню до себе, зі свого боку робив те саме по відношенню до неї, – йдеться у повідомленні.

Наразі з дівчинкою працюють психологи.

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Сам підозрюваний намагався втекти, коли поліцейські прибули на місце події і чекали його повернення додому. Його затримали за кілька хвилин переслідувань на одній із вулиць міста.

Відкрито провадження за ст. 156 ККУ – Розбещення неповнолітніх. Вирішується питання про затримання чоловіка.

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До слова, у Київській області затримали педофіла, який протягом 3 років розбещував дитину.

Фото: dreamstime.com