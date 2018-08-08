В Одесі невідомі у масках битами розгромили кафе

У Приморському районі Одеси невідомі у масках увірвалися в приміщення кафе, розпилили сльозогінний газ і побили битами продукцію.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

– На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що до приміщення одного із кафе, яке розташоване на території Приморського району міста, зайшла група невстановлених осіб у масках. Чоловіки застосували речовину сльозоточивої дії, після чого пошкодили битами продукцію і штовхнули одну з працівниць установи, – йдеться в повідомленні.

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В даний час поліція проводить заходи для встановлення та затримання зловмисників. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями на пляжі на 10-й станції Фонтану в Одесічоловіка хвилею змило з пірсу. Його тіло досі шукають.

Фото: УНІАН.