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Вибух біля контрольного пункту Мар’їнка

Поблизу контрольного пункту в’їзду та виїзду Мар’їнка стався вибух. Внаслідок вибуху постраждав прикордонник.

Інформацію про це Громадському радіо підтвердили в прес-центрі Операції об’єднаних сил.

У прес-службі поки не коментують деталей події.

– Інформація про постраждалих уточнюється, – повідомили в ООС.

Читайте: Солдат – не мішень у тирі: що змінилося за час ООС

За інформацією, заступника голови прес-служби Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, це підірвався військовий ДПСУ.

Нагадаємо, в ОБСЄ озвучили дані, скільки мирних жителів загинуло на Донбасі.

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