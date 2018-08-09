PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Автобус у кюветі, Opel - на даху: 15 постраждалих у ДТП на Дніпропетровщині/

Автобус у кюветі, Opel – на даху: 15 постраждалих у ДТП на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області у результаті зіткнення автобуса з легковим автомобілем постраждало 15 осіб.

Аварія сталася ввечері напередодні, 8 серпня, повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Аварія сталася на дорозі Дніпро-Мелітополь поблизу селища Первомайське Синельниківського району. З усіх постраждалих 6 осіб госпіталізовано. Решта, які отримали легкі тілесні ушкодження, направлені на амбулаторне лікування.

Як зазначається, під час руху зіткнулися автобус Mercedes з легковим автомобілем Opel. У результаті зіткнення автобус вилетів у кювет і перекинувся на правий бік. Легковий автомобіль перекинувся на дах.

Рятувальникам довелося за допомогою спецобладнання витягувати водія з пошкодженого легкового автомобіля.

image image
Автобус у кюветі, Opel – на даху: 15 постраждалих у ДТП на Дніпропетровщині / 2 фотографии

Читайте: У Тернополі п’яна жінка на Nissan знесла паркан і обматюкала поліцейських

До речі, Факти ICTV публікували інструкцію, що робити, якщо став свідком ДТП.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Я став свідком ДТП - що робити
Що робити, якщо став свідком ДТП: покрокова інструкція, поради юриста та медика
На Херсонщині легковик врізався у вантажівку, загинули діти
ДТП у Львові
Смертельна ДТП у Львові: 19-річний водій збив двох жінок і дитину (18+)
ДТП у Києві
У Києві Skoda протаранила 3 авто і перекинулася на дах
ДТП у Дніпропетровській області
Під Дніпром авто зіткнулося з рейсовим автобусом: є загиблі, 13 постраждалих
Отруйна хмара під Дніпром
Жовта хмара під Дніпром: із автоцистерни витекла небезпечна кислота
ДТП у Тернополі
У Тернополі п’яна жінка на Nissan знесла паркан і обматюкала поліцейських
Смертельна ДТП у Дніпрі: вантажівка знесла два авто
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка