У Дніпропетровській області у результаті зіткнення автобуса з легковим автомобілем постраждало 15 осіб.

Аварія сталася ввечері напередодні, 8 серпня, повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Аварія сталася на дорозі Дніпро-Мелітополь поблизу селища Первомайське Синельниківського району. З усіх постраждалих 6 осіб госпіталізовано. Решта, які отримали легкі тілесні ушкодження, направлені на амбулаторне лікування.

Як зазначається, під час руху зіткнулися автобус Mercedes з легковим автомобілем Opel. У результаті зіткнення автобус вилетів у кювет і перекинувся на правий бік. Легковий автомобіль перекинувся на дах.

Рятувальникам довелося за допомогою спецобладнання витягувати водія з пошкодженого легкового автомобіля.



Автобус у кюветі, Opel – на даху: 15 постраждалих у ДТП на Дніпропетровщині / 2 фотографии

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