Довелося викликати спецпризначенців. Екс-бійці Торнадо влаштували бунт в СІЗО

Екс-бійці роти Торнадо вранці влаштували бунт та забарикадувалися у Лук’янівському слідчому ізоляторі.

Обвинувачених екс-бійців роти Торнадо мали етапувати сьогодні зранку, проте вони вчинили опір та забарикадувалися в камерах Лук’янівського СІЗО, повідомляє Цензор.НЕТ.

Управління слідчого ізолятора викликало спецпризначенців, а пізніше до місця події прибули бійці Національної гвардії.

Завдяки їхнім зусиллям вдалося етапувати із СІЗО екс-бійців Торнадо.

Прихильники роти намагалися перешкодити діям правоохоронців, проте їм вдалося розчистити шлях до трьох автозаків, на яких вивезли бунтівників.

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– Ми стали свідками, як люди кидалися під машини, чіплялися за правоохоронців, які зробили собі коридор для безперешкодного виїзду транспорту. Люди намагалися відштовхнути правоохоронців. Зараз тут знаходяться кілька автобусів Нацгвардії – тут також перекривали рух для виїзду автозаків, – розповіла кореспондент каналу 112 Україна.

До слова, у Приморському районі Одеси невідомі у масках увірвалися в приміщення кафе, розпилили сльозогінний газ і побили битами продукцію.

Фото: Цензор.НЕТ