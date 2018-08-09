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Отруїлася алкоголем. У Харкові дівчинка потрапила у реанімацію

У Харкові п’ятнадцятирічна дівчинка напилася зі своїми однолітками і отруїлася алкоголем. Її знайшли перехожі – вона лежала на асфальті.

Очевидці інциденту зняли те, що відбувається на відео. Про це повідомляють на Город Х.

Друзі намагалися підняти подругу, але та не могла встати і її відтягли у найближчі кущі. Пізніше виявилося, що дівчинка випила 10 склянок портвейну на голодний шлунок.

Медики, які прибули на місце подій, діагностували у підлітка алкогольне сп’яніння.

Їм довелося викликати поліцію, оскільки госпіталізувати неповнолітню без родичів не можна. Батьки дівчинки перебувають на відпочинку, а вона тимчасово проживає з бабусею. Підлітка помістили у реанімацію.


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До речі, у Миколаївському районі Львівської області троє школярів після вживання алкоголю потрапили в лікарню з отруєнням важкого ступеня та судомним синдромом.

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