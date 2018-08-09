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Під Миколаєвом скажений бик напав на людей – зупинив лише 11-й постріл

У місті Снігурівка Миколаївської області днями ледь не сталася трагедія через оскаженілого домашньго бика, який напав на двох чоловіків. Вони отримали серйозні травми.

Бик напав на людей

Тварина несподівано напала на господаря та його сусіда, а господиня встигла сховатися у хаті, повідомляє обласна поліція.

На виклик жінки терміново прибули двоє поліцейських. Їм довелося застосувати вогнепальну зброю.

Вони зробили 8 пострілів, але цим лише змогли відволікти увагу бика від жертв на себе. Розлючена тварина трощила усе на своєму шляху, намагаючись прорватися з двору приватного будинку на вулицю.

– Побоюючись, що бик зможе вирватись та напасти на інших мешканців, правоохоронці викликали на підмогу місцевого мисливця…За кілька годин, на 11-й влучний постріл картеччю, бика вагою понад 800 кг було знешкоджено, – йдеться у повідомленні.

Експертиза встановила, що бик був хворих на сказ.

Постраждалих чоловіків госпіталізували та прооперували. Наразі вони знаходяться у лікарні.

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До слова, рік тому в Харківській області бик на смерть затоптав 53-річного чоловіка.

Фото, відео: mk.npu.gov.ua

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