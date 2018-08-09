Під Миколаєвом скажений бик напав на людей – зупинив лише 11-й постріл

У місті Снігурівка Миколаївської області днями ледь не сталася трагедія через оскаженілого домашньго бика, який напав на двох чоловіків. Вони отримали серйозні травми.

Тварина несподівано напала на господаря та його сусіда, а господиня встигла сховатися у хаті, повідомляє обласна поліція.

На виклик жінки терміново прибули двоє поліцейських. Їм довелося застосувати вогнепальну зброю.

Вони зробили 8 пострілів, але цим лише змогли відволікти увагу бика від жертв на себе. Розлючена тварина трощила усе на своєму шляху, намагаючись прорватися з двору приватного будинку на вулицю.

– Побоюючись, що бик зможе вирватись та напасти на інших мешканців, правоохоронці викликали на підмогу місцевого мисливця…За кілька годин, на 11-й влучний постріл картеччю, бика вагою понад 800 кг було знешкоджено, – йдеться у повідомленні.

Експертиза встановила, що бик був хворих на сказ.

Постраждалих чоловіків госпіталізували та прооперували. Наразі вони знаходяться у лікарні.

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До слова, рік тому в Харківській області бик на смерть затоптав 53-річного чоловіка.

Фото, відео: mk.npu.gov.ua