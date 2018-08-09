Помер режисер Дмитро Бруснікін

Помер актор і режисер, художній керівник московського театру Практика Дмитро Бруснікін.
Про це Дощу повідомили в прес-службі театру.
Бруснікін на початку травня був призначений виконуючим обов’язки директора Практики. У серпні в театрі поділили посади художнього керівника і директора, і режисер отримав посаду художнього керівника.
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Бруснікін мав звання заслуженого артиста Росії. Він закінчив школу-студію МХТ, працював у трупі Художнього театру імені Чехова.
Нагадаємо, 9 серпня, померла Тамара Дегтярьова, яка зіграла головну роль у фільмі Вічний поклик.
Фото: Григорій Собченко/Коммерсант.
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