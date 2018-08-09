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Схопили за волосся і били по обличчю – на Одещині роми напали на вагітну жінку

У місті Ізмаїл (Одеська область) роми побили вагітну жінку.

У місті Ізмаїл (Одеська область) троє жінок ромської національності на центральному ринку побили вагітну жінку, повідомляє Бессарабія INFORM.

У день події жертва разом з мамою і братом робила покупки на ринку.

Жінка побачила, як одна з ромів полізла рукою в її рюкзак і схопила зловмисницю. До неї підбігли дві інші жінки ромської національності, схопили вагітну за волосся і почали бити по обличчю.

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На місце події викликали правоохоронців. Дівчину госпіталізували до лікарні з підвищеним тонусом матки.

Поліція наразі не проводить розглядів події, оскільки від постраждалої не надходило відповідної заяви.

До слова, екс-бійці роти Торнадо вранці влаштували бунт і забарикадувалися в Лук’янівському слідчому ізоляторі.

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