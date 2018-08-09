Смертельна ДТП у Полтавській області: травмовані діти

У Полтавській області сталося зіткнення двох автомобілів, у результаті чого загинула жінка.

На трасі Київ – Харків в Полтавській області зіткнулися два легкових автомобіля, у результаті чого загинула жінка, двоє дітей травмовано, передає прес-служба ГУНП у Полтавській області.

– Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобілів Skoda (під управлінням 79-річного чоловіка) і ВАЗ Калина (за кермом знаходився 32-річний чоловік), які рухалися в попутному напрямку з Києва. У результаті зіткнення від отриманих тілесних ушкоджень на місці події загинула пасажир ВАЗа – 30-річна мешканка Дніпропетровської області. Двоє неповнолітніх пасажирів у віці 10 і 6 років з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні, – йдеться у повідомленні.

Всі обставини події встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинила смерть потерпілого).



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До слова, у Дніпропетровській області у результаті зіткнення автобуса з легковим автомобілем постраждало 15 осіб.

Фото: прес-служба ГУНП у Полтавській області