У Нідерландах політик наклала на себе руки через зґвалтування мусульманами

Член міськради Гааги (Нідерланди) від ультраправої Партії Свободи Віллі Ділле скоїла суїцид.

Про це повідомляє AD з посиланням на оточення політика.

Жінка пішла у відпустку, а напередодні трагедії опублікувала у Facebook відео.

– Я просто хочу, щоб світ дізнався правду. 15 березня 2017 мене викрали, зґвалтували і погрожували мусульмани, тому що вони хотіли, щоб я мовчала у Гаазькій міській раді. Після того, як це сталося, я нікому не сказала, я просто провела дебати на наступний день, – зазначила вона.

У відеоролику вона оголосила, що йде з політики.

За словами Віллі Ділле, недавно їй погрожували смертю, заявивши, що “ми скоро переріжемо вам горло і дамо стекти кров’ю”.

– Я просто боюся, що вони зашкодять моїм дітям, моїм близьким. Я не можу з цим змиритися. Вони не люблять жінок. Я їм зовсім не подобаюся, – додала вона.

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Ділле звинуватила іншого депутата Арнуда Ван Доорна в організації згвалтування. Вона також назвала його “страшенно злою людиною”, яка його ненавидить.

Ван Доорн заявив у Twitter, що розглядає можливість подачі позову за наклеп. Він знаходиться у відпустці. Колеги по партії побажали родині і друзям загиблої сили, щоб подолати цю величезну втрату.

До речі, у Туреччині чоловік покінчив життя самогубством під час трансляції в Facebook, тому що дочка не запитала його схвалення на заручини.