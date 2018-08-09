У Житомирі знайшли тіло дівчини, яке тиждень ховали під сміттям

Тіло зниклої ще 2 серпня 20-річної житомирянки знайшли у яру на околиці села Бондарців Житомирського району.
Про це повідомляє обласна поліція.
За словами матері, її дочка 2 серпня вранці пішла з дому та не повернулась. Заяву до поліції вона написала лише 6 серпня.
На жаль, на той момент вона вже була вбита.
Тіло дівчини було прикидане будівельним сміттям, еспертиза встановить причини смерті.
Відкрито провадження за статтею Умисне вбивство. Слідство триває.
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Нагадаємо, на Мінському шосе, у лісосмузі виявили труп 16-річної дівчинки 2002 року народження.
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