В аеропорту Стамбула зіткнулися пасажирські літаки

У Стамбулі (Туреччина) в аеропорту імені Ататюрка сталося зіткнення двох пасажирських літаків.

У Стамбулі в аеропорту імені Ататюрка зіткнулися пасажирські літаки Royal Air Maroc і Turkish Airlines. Обидва лайнери отримали пошкодження, повідомляє Kokpit.Aero.

За попередньою інформацією, Boeing 787 авіакомпанії Royal Air Moroc готувався до вильоту в Нью-Йорк і під час руху зачепив крилом задню частину фюзеляжу турецького Boeing 777.

Ушкодження літаків оцінюються фахівцями. Інформації про постраждалих наразі немає.

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До слова, в Ємені арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала удару по автобусу, в якому знаходилися діти, у результаті чого щонайменше 20 людей загинули, ще 35 були поранені.

Фото: Kokpit.Aero

