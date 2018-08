В Ємені підірвали автобус з дітьми – 20 загиблих, 35 поранених

Єменські племінні лідери повідомляють, що авіаудари в північному Ємені були націлені на ринок в провінції Саада й автобус з дітьми, пише Associated Press.

Старійшини звинувачують коаліцію, очолювану Саудівською Аравією, у війні проти шиїтських повстанців Ємену.

Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив у Twitter про надходження до лікарні десятків загиблих і постраждалих внаслідок удару.

Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p

