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В Ємені підірвали автобус з дітьми – 20 загиблих, 35 поранених

У Ємені арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала удару по автобусу, в якому перебували діти, в результаті чого щонайменше 20 осіб загинули, ще 35 були поранені.

Єменські племінні лідери повідомляють, що авіаудари в північному Ємені були націлені на ринок в провінції Саада й автобус з дітьми, пише Associated Press.

Старійшини звинувачують коаліцію, очолювану Саудівською Аравією, у війні проти шиїтських повстанців Ємену.

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Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив у Twitter про надходження до лікарні десятків загиблих і постраждалих внаслідок удару.

Раніше Факти ICTV писали, що в курортному острові Ломбок, що в Індонезії, сильний землетрус забрав життя щонайменше 142 осіб, десятки постраждали.

Фото: dreamstime

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