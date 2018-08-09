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Вилетів на зустрічну смугу: під Одесою Mercedes на євробляхах протаранив автобус

На Миколаївській трасі Mercedes на закордонній реєстрації, рухаючись в бік Одеси, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом Renault.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції Одеської області.

– В результаті четверо пасажирів легковика та троє пасажирів мікроавтобуса були госпіталізовані в медичні установи з травмами різного ступеня тяжкості. На жаль, від отриманих травм один з пасажирів Mercedes – 40-річний громадянин сусідньої держави – в лікарні помер, – уточнили в поліції.

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Інформацію по даному факту внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

До речі, Факти ICTV публікували інструкцію, що робити, якщо став свідком ДТП.

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