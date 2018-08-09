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Знущались всю ніч: під Києвом згвалтували 16-річну дівчину

У Броварах Київської області поліція затримала підозрюваних у згвалтуванні неповнолітньої дівчини.

– Повідомлення на номер 102 про згвалтування 16-річної дівчини надійшло від працівника медичного закладу. Як повідомила неповнолітня, працівникам поліції, ввечері знайомий молодий чоловік заманив її у квартиру. Там бідолашну закрили двоє чоловіків і знущалися над нею до ранку, – зазначили у ГУНП у Київській області.

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Щойно дівчина змогла описати прикмети своїх насильників та надати приблизну адресу, на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група.

Уже за дві години зловмисники були затримані у порядку ст. 208 КПК України. Ними виявилися двоє чоловіків 27-річного віку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Згвалтування) КК України.

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Знущались всю ніч: під Києвом згвалтували 16-річну дівчину / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що 4 серпня чоловік 1978 року народження згвалтував 15-річну дочку з діагнозом ДЦП.

Фото: ГУНП у Київській області.

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