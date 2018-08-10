5 тис. за добу. На Хмельниччині жінка здавала дітей в оренду

У Хмельницькій області прокуратура викрила жінку, яка здала двох малолітніх хлопчиків (2 та 6 років) у “подобову оренду” для жебракування за 5 тис. грн.
На Хмельниччині 32-річна жінка вирішила здійснити незаконну угоду відносно двох своїх дітей – хлопчиків віком 2 і 6 років, повідомляє прокуратура.
– Уродженка Вінниччини, проживаючи у м. Хмельницькому, активно підшукувала потенційних клієнтів для подальшої передачі діток за відповідну плату в “подобову оренду” для примушування до жебракування, – йдеться у повідомленні.
Жінку викрили та затримали під час одержання 5 тис. грн., які зловмисниця отримала за передачу дітей на один день.
Читайте: Схопили за волосся і били по обличчю – на Одещині роми напали на вагітну жінку
-
Фото: Прокуратура Хмельницької області
Фото: Прокуратура Хмельницької області
Фото: Прокуратура Хмельницької області
Дітей передали представникам соціальних служб, їх життю і здоров’ю нічого не загрожує.
Здійснюється досудове розслідування. Проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір і фіксацію доказів.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманій особі запобіжного заходу.
Раніше на Закарпатті затримали жінку, яка намагалася продати дворічного хлопчика та його матір у трудове рабство за $2,5 тис.
Фото: Прокуратура Хмельницької області