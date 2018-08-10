У Хмельницькій області прокуратура викрила жінку, яка здала двох малолітніх хлопчиків (2 та 6 років) у “подобову оренду” для жебракування за 5 тис. грн.

На Хмельниччині 32-річна жінка вирішила здійснити незаконну угоду відносно двох своїх дітей – хлопчиків віком 2 і 6 років, повідомляє прокуратура.

– Уродженка Вінниччини, проживаючи у м. Хмельницькому, активно підшукувала потенційних клієнтів для подальшої передачі діток за відповідну плату в “подобову оренду” для примушування до жебракування, – йдеться у повідомленні.

Жінку викрили та затримали під час одержання 5 тис. грн., які зловмисниця отримала за передачу дітей на один день.

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Фото: Прокуратура Хмельницької області

Фото: Прокуратура Хмельницької області Фото: Прокуратура Хмельницької області 5 тис. за добу. На Хмельниччині жінка здавала дітей в оренду / 3 фотографии

Дітей передали представникам соціальних служб, їх життю і здоров’ю нічого не загрожує.

Здійснюється досудове розслідування. Проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір і фіксацію доказів.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманій особі запобіжного заходу.