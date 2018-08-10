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Бив по голові: у Києві таксист напав на пасажирку

У п’ятницю близько 13-ої години у Києві водій Uber побив пасажирку, він завдав їй низку ударів по голові.

Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків на своїй сторінці у Facebook.

Постраждалою виявилася дружина друга Шимківа. За його словами, жінку доставили до лікарні. Інцидентом вже займається поліція.

– Сьогодні дружину мого друга побив водій Uber. Людина в клініці Шалімова, поліція займається справою, – йдеться у повідомленні.

Читайте: П’яний або тверезий? Новий сервіс Uber для водіїв таксі

До речі, у травні цього року на Окружній у Києві сталася смертельна ДТП за участю таксі Uber. Загинула 1 людина.

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