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Майдан і метро Шулявська “замінували” гранатами

Сьогодні у Києві повідомили про замінування Майдану Незалежності і станції метрополітену Шулявська.

Найближчі вулиці оточені співробітниками поліції, правоохоронці ретельно оглядають територію на наявність небезпечних предметів і речовин.

Прохід по Майдану тимчасово обмежений. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.

– Близько 15.45 у чергову частину поліції Києва зателефонувала жінка і сказала, що Майдан Незалежності замінований гранатами. На місце події негайно виїхали фахівці вибухотехнічної служби, кінологи і слідчо-оперативна група, – йдеться у повідомленні.

Згодом надійшло повідомлення від чоловіка про замінування станції метрополітену.

Працівники поліції ретельно обстежили станцію столичної підземки та територію Майдану Незалежності. У результаті огляду жодних небезпечних предметів та речовин правоохоронці не виявили.

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