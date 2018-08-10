У Полтавській області автомобіль Mercedes протаранив автобусну зупинку. Водій легковика загинув на місці.
– Автомобіль Mercedes під керуванням 37-річного мешканця Полтави зіткнувся з автобусною зупинкою. Унаслідок зіткнення, водій автомобіля від отриманих травм загину на місці події, – розповіли у ГУНП в Полтавській області.
38-річний пасажир Mercedes отримав тілесні ушкодження і доставлений до місцевої лікарні.
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У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.
На Полтавщині автомобіль зніс зупинку, є жертви / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Полтавській області сталося зіткнення двох автомобілів, у результаті чого загинула жінка.
Фото: ГУНП в Полтавській області.
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