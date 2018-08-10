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На Полтавщині автомобіль зніс зупинку, є жертви  

У Полтавській області автомобіль Mercedes протаранив автобусну зупинку. Водій легковика загинув на місці.

– Автомобіль Mercedes під керуванням 37-річного мешканця Полтави зіткнувся з автобусною зупинкою. Унаслідок зіткнення, водій автомобіля від отриманих травм загину на місці події, – розповіли у ГУНП в Полтавській області.

38-річний пасажир Mercedes отримав тілесні ушкодження і доставлений до місцевої лікарні.

Читайте: Вилетів на зустрічну смугу: під Одесою Mercedes на єврономерах протаранив автобус

У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.

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На Полтавщині автомобіль зніс зупинку, є жертви   / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Полтавській області сталося зіткнення двох автомобілів, у результаті чого загинула жінка.

Фото: ГУНП в Полтавській області.

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