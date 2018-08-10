На Вінничині поліцейський застрелив психічно хворого чоловіка з ножем

В Іллінецькому районі, що на Вінничині, 9 серпня стався інцидент, під час якого поліцейському довелося стріляти у психічно хворого чоловіка. Той кидався на нього з ножем.

Від отриманого поранення чоловік загинув на місці події, повідомляє обласна поліція.

– Близько 21.00 до відділення поліції звернувся сімейного лікаря, що він потребує втручання поліцейських під час надання медичної допомоги чоловіку, який має проблеми з психічним здоров’ям. За словами медика, він поводився агресивно та погрожував фізичною розправою своїй жінці та лікарям, – йдеться у повідомленні.

Коли поліцейські прибули на місце, з’ясувалося, що чоловік з ножем у руках побіг в невідомому напрямку, при цьому погрожував когось вбити.

Знайшли його біля місцевого ставка. Він поводився неадекватно, на вимоги поліції та попередження про застосування зброї він не відреагував, і кинувся з ножем на одного з працівників.

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– Поліцейському довелося застосувати зброю. У результаті правопорушник отримав вогнепальне поранення, від якого загинув на місці події, – пояснили у поліції.

Відкрито провадження за ч.1 ст. 348 Посягання на життя працівника правоохоронного органу та ч.1 ст.115 КК України Умисне вбивство.

До слова, нещодавно у Києві стався конфлікт зі стріляниною, в якому постраждали чотири людини.

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