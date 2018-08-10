Повінь у Франції: евакуюють тисячі людей

На півдні Франції евакуювали 1600 людей через сильні повені. Кілька людей були доставлені в лікарню з травмами.

Через сильні повені на півдні Франції влада країни евакуювала 1600 чоловік, більшість з них – відпочивальники, повідомляє ВВС.

За словами чиновників, безвісті пропав 70-річний громадянин Німеччини, який був з дітьми в одному з літніх таборів. Кілька людей були доставлені в лікарню з незначними травмами. Про загиблих не повідомляється.

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Найбільш підтопленими областями є Гард, Ардеш і Дром. Працюють понад 400 пожежників і поліцейських, а також чотири вертольоти.

Раніше Факти ICTV писали, що метеорологи в останні дні реєструють аномально високу температуру в країнах Північної півкулі з помірним кліматом.

Фото: Le Dauphiné 26-07