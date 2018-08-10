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Стрілянина у Канаді: загинули 4 людини

У місті Фредеріктон (Канада) сталася стрілянина, в якій загинули 4 людини.

Пістолет

Про це повідомила поліція Фредеріктона.

Обставини стрілянини наразі невідомі. За словами правоохоронців, ситуація все ще не знаходиться під контролем.

Місцевих жителів просять триматися подалі від району Бруксайд-драйв, де було чутно чотири постріли.

На місці стрілянини працюють бригади швидкої допомоги.

Оновлено о 16.10: Поліція підтвердила, що затримала одного нападника, але попросила жителів району уникати місця події.

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До слова, увечері 6 серпня на вулиці Здолбунівській у Києві зловмисники розстріляли автомобіль Toyota і вкрали з нього близько 2 млн грн.

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