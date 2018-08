Стрілянина у Канаді: загинули 4 людини

Про це повідомила поліція Фредеріктона.

Обставини стрілянини наразі невідомі. За словами правоохоронців, ситуація все ще не знаходиться під контролем.

Місцевих жителів просять триматися подалі від району Бруксайд-драйв, де було чутно чотири постріли.

На місці стрілянини працюють бригади швидкої допомоги.

Оновлено о 16.10: Поліція підтвердила, що затримала одного нападника, але попросила жителів району уникати місця події.

UDPATE: At this time we can confirm that we have one suspect in custody.

Police continue to have the Brookside area contained for the foreseeable future as the investigation is ongoing.

Please continue to avoid the area and follow us for the facts.

— Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 августа 2018 г.