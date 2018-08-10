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Три удари ножем. В Івано-Франківську 15-річний жебрак напав на туриста

В Івано-Франківську 15-річний жебрак напав на туриста з ножем за відмову дати кілька гривень. Чоловіка ледь врятували.

Напад на туриста

28-річний львів’янин разом з батьком їхав на відпочинок у Карпати, але так і не потрапив до пункту призначення, йдеться у сюжеті Надзвичайних новин.

На привокзальній площі до чоловіків підійшой 15-річний юнак. Він настирливо просив дати йому кілька гривень.

З дитинства хлопець жербакував на вокзалі і знав, що тут  хлібне місце. Втім, турист відмовив, і хлопець просто оскаженів.

Йому зробили зауваження за нецензурну лайку, і далі словесний конфлікт переріс у бійку із застосуванням ножа.

Підліток тричі ударив чоловіка ножем: в ножу, живіт та шию.

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У поліції агресію хлопця пояснюють тим, що, коли він був маленький, небайдужі люди охоче давали гроші, але він виріс, тому часто відмовляють.

Підлітка неодноразово затримували за грабежі та нанесення тілесних ушкоджень.

Хлопцю загрожує до 10 років, адже він уже досяг віку кримінальної відповідальності.

До слова, в одному з хостелів Києва іноземець напав на сусіда та поранив його ножем.

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