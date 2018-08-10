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У Хмельницькому молодик викинув собаку з 9-го поверху

У Хмельницькому молодик завів безпритульного собаку додому, а через кілька хвилин викинув його з балкону на 9-му поверсі.

Будинок

Про це йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

25-річний парубок мешкає у квартирі зовсім недовго, проте вже встиг набути слави скандаліста.

– Він п’яний йшов з велосипедом і за ним біг собака. Біля під’їзду чоловік впав, собака злякався, але він позвав його з собою в під’їзд. Я через хвилини 2 пішла додому, через ще хвилин 5 почула гуркіт, виглянула у вікно – а там собака, – розповіла мешканка будинку.

Через кілька хвилин молодик спустився вниз, аби пересвідчитися, що собака помер. Потім він піднявся до своєї квартири.

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До слова, у  місті Снігурівка Миколаївської області днями ледь не сталася трагедія через оскаженілого домашнього бика, який напав на двох чоловіків.

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