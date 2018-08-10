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У Києві біля вокзалу сталася бійка зі стріляниною

У Києві біля столичного автовокзалу стався конфлікт між групою чоловіків. У результаті конфлікту хтось із учасників зробив кілька пострілів.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

– Попередньо відомо, що шестеро чоловіків влаштували бійку з трьома опонентами. У результаті хтось з учасників зробив кілька пострілів. Інформація про потерпілих уточнюється, оскільки на момент приїзду правоохоронців їх забрала швидка, – йдеться у повідомленні.

Експерти вилучили гільзи для проведення дослідження, попередньо – стріляли з травматичної зброї.

Зловмисники з місця події зникли. Зараз їх розшукують.

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До речі, у п’ятницю близько 13-ої години у Києві водій Uber побив пасажирку, він завдав їй низку ударів по голові.

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