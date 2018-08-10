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У Києві чоловік намагався втекти з вкраденою сумкою, але зламав ногу

На Печерську у Києві злодій вихопив у чоловіка сумку і, намагаючись втекти, зламав ногу. 

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

Киянин говорив по телефону. Раптово невідомий схопив його сумку, яка лежала на лавці, і втік.

За словами потерпілого, у сумці були документи і більше 10 тисяч гривень.

Неподалік від місця скоєння злочину перебували оперативники Печерського району, які кинулися наздоганяти грабіжника.

Помітивши погоню, зловмисник забіг у під’їзд і стрибнув на вулицю з другого поверху. При падінні порушник зламав ногу і його затримали оперативники.

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Грабіжником виявився 33-річний місцевий житель, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Зловмисник затриманий.

За фактом слідчий відділ Печерського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

В даний час грабіжник через травму ноги знаходиться в лікарні. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нещодавно на Печерську у Києві зі стріляниною пограбували чоловіка. Злодії зробили кілька неприцільних пострілів, побили його авто та відібрали сумку з грішми.

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