У Запорізькій області на трасі в районі села Кам’янське зіткнулися КамАЗ і маршрутка. Загинули шестеро людей, п’ятеро з них – діти.

Про це повідомляє заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

– ДТП сталася близько 14-ї години в Запорізькій області біля села Кам’янське на дорозі Харків-Сімферополь у результаті зіткнення вантажного автомобіля КАМАЗ і маршрутного автобуса.

На даний момент ми маємо інформацію про шістьох загиблих, із яких п’ятеро – діти. І 12 травмованих, – сказав він.

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Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ Фото: Укрінформ У Запорізькій області вантажівка влетіла в маршрутку – загинули п’ятеро дітей / 3 фотографии

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