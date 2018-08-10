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У Запорізькій області вантажівка влетіла в маршрутку – загинули п’ятеро дітей

У Запорізькій області на трасі в районі села Кам’янське зіткнулися КамАЗ і маршрутка. Загинули шестеро людей, п’ятеро з них – діти.

У Запорізькій області КамАЗ зіткнувся з маршруткою

Про це повідомляє заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

– ДТП сталася близько 14-ї години в Запорізькій області біля села Кам’янське на дорозі Харків-Сімферополь у результаті зіткнення вантажного автомобіля КАМАЗ і маршрутного автобуса.

На даний момент ми маємо інформацію про шістьох загиблих, із яких п’ятеро – діти. І 12 травмованих, – сказав він.

Читайте: Що робити, якщо став свідком ДТП: покрокова інструкція, поради юриста та медика

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У Запорізькій області вантажівка влетіла в маршрутку – загинули п’ятеро дітей / 3 фотографии

Ми також писали про те, що в Полтавській області Mercedes протаранив автобусну зупинку. Водій легковика загинув на місці.

Фото: Укрінформ

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