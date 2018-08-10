PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / В Одесі п’яна жінка на Nissan врізалася у дерево і кидалася на копів/

В Одесі п’яна жінка на Nissan врізалася у дерево і кидалася на копів

В Одесі на вулиці Маршала Малиновського 9 серпня 32-річна водій автомобіля Nissan не впоралась з керуванням і скоїла наїзд на дерево.

ДТП в Одесі

Правоохоронці, які прибули на місце ДТП, помітили, що вона дуже п’яна, повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

Алкотестер підтвердив нетверезий стан жінки – 1,48 проміле.

Автомобіль пошкоджено, сама ж водій не постраждала.

Більш того, під час оформлення протоколу вона поводилася агресивно, кидалась у бійку. Тому порушницю затримали та доставили до відділку поліції.

На неї склали три протоколи: за статтею 185 Злісна непокора працівнику поліції, 130 – Керування транспортним засобом у стані сп’яніння та 124 – Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу.

Її авто евакуювали на штрафмайданчик.

Читайте: Під Києвом мікроавтобус зі школярами потрапив у ДТП

Днями подібна ДТП сталася у Тернополі, де п’яна 37-річна жінка за кермом  Nissan Juke знесла огорожу, а потім обматюкала поліцейських.

Фото: скрін відео Патрульної поліції Одеської області

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

На Полтавщині автомобіль зніс зупинку, є жертви  
ДТП
Смертельна ДТП у Полтавській області: травмовані діти
Вилетів на зустрічну смугу: під Одесою Mercedes на єврономерах протаранив автобус
Автобус у кюветі, Opel – на даху: 15 постраждалих у ДТП на Дніпропетровщині
Я став свідком ДТП - що робити
Що робити, якщо став свідком ДТП: покрокова інструкція, поради юриста та медика
На Херсонщині легковик врізався у вантажівку, загинули діти
В Одесі невідомі у масках битами розгромили кафе
Розбещення неповнолітніх
В Одесі 40-річний вітчим розбещував 14-річну доньку
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка