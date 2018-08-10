В Одесі п’яна жінка на Nissan врізалася у дерево і кидалася на копів

В Одесі на вулиці Маршала Малиновського 9 серпня 32-річна водій автомобіля Nissan не впоралась з керуванням і скоїла наїзд на дерево.

Правоохоронці, які прибули на місце ДТП, помітили, що вона дуже п’яна, повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

Алкотестер підтвердив нетверезий стан жінки – 1,48 проміле.

Автомобіль пошкоджено, сама ж водій не постраждала.

Більш того, під час оформлення протоколу вона поводилася агресивно, кидалась у бійку. Тому порушницю затримали та доставили до відділку поліції.

На неї склали три протоколи: за статтею 185 Злісна непокора працівнику поліції, 130 – Керування транспортним засобом у стані сп’яніння та 124 – Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу.

Її авто евакуювали на штрафмайданчик.

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Днями подібна ДТП сталася у Тернополі, де п’яна 37-річна жінка за кермом Nissan Juke знесла огорожу, а потім обматюкала поліцейських.

Фото: скрін відео Патрульної поліції Одеської області