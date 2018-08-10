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Вечірка у Харкові: згвалтована жінка, зарубаний чоловік і спалена дружина

У Харкові під час вечірки чоловік зарубав свого товариша, згвалтував жінку та спалив свою дружину.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

Звечора 44-річний Олександр разом із подругою приймали гостей, подружня пара завітала не з порожніми руками, а з горілкою.

Спочатку всі мирно випивали, а потім жінки втомилися і пішли відпочивати. Коли господар помешкання добре захмелів, то йому захотілося палкого кохання і він почав чіплятися до дівчини свого друга. Однак, коли жінка йому відмовила чоловік схопився за сокиру. Першим під руку йому потрапив гість, якому Олександр наніс близько 15 ран.

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Далі чоловік попрямував до жінки мертвого товариша, яка міцно спала. Олександр спочатку сильно побив жінку, а потім жорстоко згвалтував.

Свою дружину Олександр спочатку кілька разів вдарив, а потім облив займистою рідиною і підпалив.

Після всього чоловік спокійно попрямував в магазин за випивкою.

Обидві жінки зараз у лікарні. У дружини Олександра 35% опіків тіла, а у подруги рубані рани на голові і численні садна.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Ізмаїл (Одеська область) роми побили вагітну жінку.

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