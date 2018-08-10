Вечірка у Харкові: згвалтована жінка, зарубаний чоловік і спалена дружина

У Харкові під час вечірки чоловік зарубав свого товариша, згвалтував жінку та спалив свою дружину.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

Звечора 44-річний Олександр разом із подругою приймали гостей, подружня пара завітала не з порожніми руками, а з горілкою.

Спочатку всі мирно випивали, а потім жінки втомилися і пішли відпочивати. Коли господар помешкання добре захмелів, то йому захотілося палкого кохання і він почав чіплятися до дівчини свого друга. Однак, коли жінка йому відмовила чоловік схопився за сокиру. Першим під руку йому потрапив гість, якому Олександр наніс близько 15 ран.

Далі чоловік попрямував до жінки мертвого товариша, яка міцно спала. Олександр спочатку сильно побив жінку, а потім жорстоко згвалтував.

Свою дружину Олександр спочатку кілька разів вдарив, а потім облив займистою рідиною і підпалив.

Після всього чоловік спокійно попрямував в магазин за випивкою.

Обидві жінки зараз у лікарні. У дружини Олександра 35% опіків тіла, а у подруги рубані рани на голові і численні садна.

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