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На Львівщині Lexus збив 12-річного хлопчика

На Львівщині у селі Сокільники Lexus збив 12-річного хлопчика. Потерпілого госпіталізували до реанімації.

– 12-річний місцевий мешканець, який перебігав дорогу, потрапив під колеса автомобіля Lexus ES під керуванням 33-річного жителя Яворівського району, – розповіли у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Травмований школяр госпіталізований у реанімацію з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку середньої тяжкості, злам скроневої кістки з переходом на основу черепа, забійні садна рук та ніг.

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За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівненській області внаслідок ДТП постраждали військовослужбовці.

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