На трасі Київ-Чоп вантажівка протаранила молоковоз. Внаслідок ДТП одна людина загинула.

– 51-річний житель міста Фастів Житомирської області, водій автомобіля DAF 95 виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем ГАЗ (молоковоз) під керуванням 41-річного водія, який вже виїхав із другорядної дороги, – розповіли у прес-службі ГУНП у Рівненській області.

Унаслідок зіткнення вантажівка DAF загорілася. У пожежі загинув і її кермувальник.

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Водія молоковоза із політравмою та термічними опіками 20 % тіла госпіталізували у реанімаційне відділення медзакладу.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України.







На Рівненщині вантажівка протаранила молоковоз та загорілася, є жертви / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Запорізькій області на трасі в районі села Кам’янське зіткнулися КамАЗ і маршрутка. Загинули шестеро людей, п’ятеро з них – діти.

Фото: прес-службі ГУНП у Рівненській області.