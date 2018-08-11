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У Харкові прогримів сильний вибух у житловому будинку

У Харкові на першому поверсі в житловому багатоквартирному будинку прогримів сильний вибух.

– Помічник начальника облуправління ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін повідомив, що в квартирі на першому поверсі стався вибух газу, передає Об’єктив.

– Все сталося в квартирі на першому поверсі. Зараз йде евакуація, рятувальники роблять обхід по всіх квартирах, – розповів Ігор Лупандін.

Площа пожежі становить близько 30 квадратних метрів.

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За словами очевидців, загинув один чоловік. Постраждало чотири квартири. Кілька людей звернулися до медиків.

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У Харкові прогримів сильний вибух у житловому будинку / 9 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на вулиці Богатирській на ходу загорівся автомобіль таксі Skoda. Водій встиг врятуватися.

Фото: Харків City

Відео: Андрій Іванов

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