У США чоловік вкрав пасажирський літак і розбився

Про це повідомляє авіаційне відомство США.

При цьому катастрофа літака сталася з незалежних від військових пілотів причин, уточнив шериф округу Пірс Пол Пастор. Особистість викрадача вже встановлена. Ним був 29-річний житель округу Пірс.

Авіакомпанія Alaska Airlines підтвердила у Twitter повідомлення ЗМІ, що мова йде про літак Q400, що належить її дочірній компанії Horizon Air.

Footage of #stolenplane #Seattle. It was chased by 2 F15 but Air Force planes were not involved in the crash. 29 years old guy who stole the plane was alone in the Aircraft, he was mechanic of an Airline local police. pic.twitter.com/iI6k769FtH

