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У США чоловік вкрав пасажирський літак і розбився

У міжнародному аеропорту Сіетл-Такома (штат Вашингтон, США) співробітник авіакомпанії викрав порожній літак і розбився неподалік від міста.

Про це повідомляє авіаційне відомство США.

Так, через кілька хвилин після зльоту до викраденого лайнеру підлетіли два військові літаки F-15 і відвели його від населених пунктів.

При цьому катастрофа літака сталася з незалежних від військових пілотів причин, уточнив шериф округу Пірс Пол Пастор. Особистість викрадача вже встановлена. Ним був 29-річний житель округу Пірс.

Авіакомпанія Alaska Airlines підтвердила у Twitter повідомлення ЗМІ, що мова йде про літак Q400, що належить її дочірній компанії Horizon Air.

Читайте: В аеропорту Стамбула зіткнулися пасажирські літаки

Лайнер розбився поблизу острова Кетрон в окрузі Пірс штату Вашингтон.

Нагадаємо, в аеропорту Стамбула зіткнулися пасажирські літаки.

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