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В Індонезії землетрус забрав життя 387 осіб

Кількість загиблих у результаті землетрусу на острові Ломбок в Індонезії зросла до 387, поранення отримали близько 13 тисяч осіб.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на речника Національного агентства з ліквідації стихійного лиха Сутопо Пурво Нугрохо.

– В результаті землетрусу на індонезійському острові Ломбок загинуло 387 осіб, – йдеться у повідомленні.

За словами Нугрохо, кількість жертв продовжуватиме зростати, оскільки невідома кількість людей може знаходитися під уламками будівель та сміттям.

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Кількість евакуйованих осіб сягнула 387 тисяч. Через шість днів після землетрусу деякі евакуйовані люди все ще не отримали допомоги, особливо у гірській частині острова.

– Головною проблемою є розподіл поставок у тисячі пунктів з переміщеними особами, – сказав Нугрохо.

Найбільше постраждав північний регіон Ломбока, де загинули 334 людини, ще близько 200 тисяч людей були вимушені виїхати з їхніх будинків, згідно з останніми офіційними даними.

Двоє людей загинули внаслідок поштовхів на сусідньому туристичному острові Балі.

Губернатор провінції продовжив термін для ліквідації наслідків лиха ще на два тижні – до 25 серпня.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,5 стався у північній частині острова Ломбок, що в Індонезії.

Фото: Ulet Ifansasti/Getty Images

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