В Індонезії землетрус забрав життя 387 осіб

Кількість загиблих у результаті землетрусу на острові Ломбок в Індонезії зросла до 387, поранення отримали близько 13 тисяч осіб.
Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на речника Національного агентства з ліквідації стихійного лиха Сутопо Пурво Нугрохо.
– В результаті землетрусу на індонезійському острові Ломбок загинуло 387 осіб, – йдеться у повідомленні.
За словами Нугрохо, кількість жертв продовжуватиме зростати, оскільки невідома кількість людей може знаходитися під уламками будівель та сміттям.
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Кількість евакуйованих осіб сягнула 387 тисяч. Через шість днів після землетрусу деякі евакуйовані люди все ще не отримали допомоги, особливо у гірській частині острова.
– Головною проблемою є розподіл поставок у тисячі пунктів з переміщеними особами, – сказав Нугрохо.
Найбільше постраждав північний регіон Ломбока, де загинули 334 людини, ще близько 200 тисяч людей були вимушені виїхати з їхніх будинків, згідно з останніми офіційними даними.
Двоє людей загинули внаслідок поштовхів на сусідньому туристичному острові Балі.
Губернатор провінції продовжив термін для ліквідації наслідків лиха ще на два тижні – до 25 серпня.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,5 стався у північній частині острова Ломбок, що в Індонезії.
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