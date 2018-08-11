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Залишилися купи металу: в ДТП на Рівненщині постраждали військові

У Рівненській області внаслідок ДТП постраждали військовослужбовці.

– 22-річний житель села Нова Любомирка, керуючи автомобілем ВАЗ 2108 з невідомих поки причини допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ Нива, який стояв на узбіччі. За кермом Ниви перебував 27-річний житель Івано-Франківської області. У цей час поруч авто стояв 20-річний житель Чернівеччини, – розповіли у прес-службі ГУНП у Рівненській області.

Унаслідок зіткнення водій Ниви отримав забій голови. У пасажира медики діагностували відкритий перелом ноги. Обоє потерпілих є військовослужбовцями за контрактом, які в момент ДТП перебували на службі та у форменому одязі. Їх госпіталізували до Рівненського військового шпиталю.

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Водій ВАЗу не постраждав. Відповідно до медичного освідування він був тверезий.

За цим фактом відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України.

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Залишилися купи металу: в ДТП на Рівненщині постраждали військові / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Запорізькій області на трасі в районі села Кам’янське зіткнулися КамАЗ і маршрутка. Загинули шестеро людей, п’ятеро з них – діти.

Фото: ГУНП у Рівненській області. 

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