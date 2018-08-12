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На Харківщині жінка втопила 2-річну доньку у ванній

У Харківській області жінка з необережності втопила у ванній дворічну доньку, після чого намагалася вкоротити собі віку.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Згідно з повідомленням, трагедія сталася напередодні ввечері в Ізюмі.

– 41-річний житель міста Ізюма повідомив, що повернувшись з роботи, виявив мертвою у дитячому ліжечку свою малолітню дочку. Його 34-річна дружина за місцем проживання була відсутня, – йдеться у повідомленні.

У ході проведення оперативно-розшукових дій правоохоронці знайшли жінку у стані алкогольного сп’яніння на березі річки Сіверський Донець, в якій вона намагалася втопитися.

Поліцейським вона розповіла, що під час купання з необережності втопила у ванній свою дворічну дочку і тому намагалася покінчити життя самогубством аналогічним способом.

Жінку одразу затримали. Їй загрожує тюремне ув’язнення терміном до 5 років.

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До речі, у Броварах Київської області поліція затримала підозрюваних у згвалтуванні неповнолітньої дівчини.

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