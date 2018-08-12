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Обід з отрутою: під Харковом 5 людей отруїлися грибами

У Харківській області п’ятеро людей отруїлися грибами, зібраними у лісі біля села Металівка.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харкова у Facebook.

– У токсикологічне відділення Харківської міської клінічної лікарні з ознаками харчового отруєння II ступеня були доставлені п’ятеро осіб. Стан їх здоров’я медики оцінюють як задовільний, – йдеться у повідомленні.

Як було встановлено, кілька харків’ян відпочивали на одній з баз селища міського типу Старий Салтів Вовчанського району.

Вдень вони пішли до лісу біля села Металівка, зібрали гриби і самостійно приготували їх на обід. Через деякий час їм стало погано, і вони викликали бригаду швидкої допомоги, після чого були госпіталізовані.

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До речі, раніше із гострим отруєнням грибами у токсикологічній реанімації столичної лікарні швидкої медичної допомоги опинилося шість осіб. П’ятеро – у важкому стані.

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