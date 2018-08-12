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У Києві пограбували ювелірний магазин – охоронець загинув

На вулиці Щербакова в Києві троє чоловіків у масках пограбували ювелірний магазин і застрелили охоронця. У столиці ввели спеціальні оперативні плани.

Пограбування на Щербакова

У Києві поліцейські розшукують розбійників на магазин-ломбард. Напад стався близько 20 год. на вулиці Щербакова, повідомляє поліція.

За словами свідків, троє чоловіків у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси та втекли на темно-синьому Peugeot.

Внаслідок нападу охоронець, у якого стріляли, від отриманих травм помер.

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У Києві пограбували ювелірний магазин – охоронець загинув / 4 фотографии

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На місці працюють патрульні поліцейські, кінологи, криміналістична лабораторія і слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції.

Для розшуку та затримання нападників у Києві введено спеціальні оперативні плани.

На встановлення їх місцезнаходження орієнтовано всі наряди поліції.

Оновлено о 21.54. Правоохоронці знайшли підпаленим автомобіль Peugeot на території гаражного кооперативу на вул. Нечуй-Левицького.

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У Києві пограбували ювелірний магазин – охоронець загинув / 2 фотографии

Раніше в Києві невідомі розстріляли автомобіль Toyota і вкрали з нього близько 2 млн грн.

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