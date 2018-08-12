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У Манчестері сталася стрілянина. Постраждали 10 людей

У британському Манчестері сталася стрілянина. У результаті постраждали 10 осіб.

Про це повідомляє Sky News.

Постраждалі госпіталізовані.

– Зараз кілька людей перебувають у лікарні з різними пораненнями, але, на щастя, більшість з них не представляє загрози для життя, – заявила начальник відділу розшукової поліції Деббі Дулі, назвавши цей інцидент “небезпечним нападом”.

За її словами, у даний час поліцейські з’ясовують обставини події.

Читайте: У Києві біля вокзалу сталася бійка зі стріляниною

До речі, у місті Фредеріктон (Канада) сталася стрілянина, в якій загинули 4 людини.

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