У Манчестері сталася стрілянина. Постраждали 10 людей

У британському Манчестері сталася стрілянина. У результаті постраждали 10 осіб.
Про це повідомляє Sky News.
Постраждалі госпіталізовані.
– Зараз кілька людей перебувають у лікарні з різними пораненнями, але, на щастя, більшість з них не представляє загрози для життя, – заявила начальник відділу розшукової поліції Деббі Дулі, назвавши цей інцидент “небезпечним нападом”.
За її словами, у даний час поліцейські з’ясовують обставини події.
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До речі, у місті Фредеріктон (Канада) сталася стрілянина, в якій загинули 4 людини.
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