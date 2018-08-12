В Індонезії розбився літак. Вижила лише дитина

В Індонезії літак приватної компанії Dimonim Air розбився. Загинули 8 людей, єдиний, хто вижив 12-річний хлопчик.
Про це повідомляє агенство Associated Press.
За словами чиновників, літак розбився біля аеропорту Оксібіл. Дитина, що вижила була госпіталізована у лікарню. Відомо, що хлопчик був у свідомості, але інші подробиці про його стан не повідомляються.
Причина аварії на даний момент невідома.
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До речі, у міжнародному аеропорту Сіетл-Такома (штат Вашингтон, США) співробітник авіакомпанії викрав порожній літак і розбився неподалік від міста.
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