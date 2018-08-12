В озері на Житомирщині потонули двоє дітей

У селі Оленичі Житомирської області підліток дістав з озера тіла двох 10-річних хлопчиків.

Трагедія сталася 12 серпня близько 12 години дня у с. Оленичі Овруцького району, повідомляє ДСНС.

16-річний хлопець, проходячи повз озеро, помітив у воді неподалік від берега тіла дітей.

Юнак одразу кинувся у водойму та по черзі дістав їх. Однак потопельники були вже без ознак життя.

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Загиблими виявилися двоє хлопців 2008 року народження, мешканці сусіднього села Хлопляни.

Правоохоронці встановлюють обставини трагічної події. Підрозділи ДСНС не залучалися.