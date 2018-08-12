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В озері на Житомирщині потонули двоє дітей

У селі Оленичі Житомирської області підліток дістав з озера тіла двох 10-річних хлопчиків.

Трагедія сталася 12 серпня близько 12 години дня у с. Оленичі Овруцького району, повідомляє ДСНС.

16-річний хлопець, проходячи повз озеро, помітив у воді неподалік від берега тіла дітей.

Юнак одразу кинувся у водойму та по черзі дістав їх. Однак потопельники були вже без ознак життя.

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Загиблими виявилися двоє хлопців 2008 року народження, мешканці сусіднього села Хлопляни.

Правоохоронці встановлюють обставини трагічної події. Підрозділи ДСНС не залучалися.

Ми також писали про трагедію на Львівщині. Там однорічний хлопчик втопився у ставку поблизу дому.

Фото: Pixabay

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