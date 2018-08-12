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З’їхав з дороги і перекинувся: в Угорщині розбився автобус з українцями

В Угорщині розбився мікроавтобус з українцями, постраждали 13 людей.

Про це повідомляє Zoom з посиланням на місцеву поліцію.

Згідно з повідомленням, дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні близько 14.45 на 51 км головної магістралі №2.

Що стало причиною виникнення аварії, поки не відомо.

Мікроавтобус з’їхав з дороги і перекинувся.

У результаті ДТП були травмовані 13 громадян України.

Як повідомили МТІ у поліції, всі постраждалі дорослі, їх госпіталізували у лікарені.

– 13 постраждалих у ДТП громадян України госпіталізовані у лікарні міст Будапешт, Вац і Балашшадярмат. Семи постраждалим, які отримали легкі травми, дозволено покинути лікарню. Решта перебувають у лікарнях, один у стані коми (загроза життю залишається). Біля нього знаходиться батько, – додається у повідомленні.

Посольство України в Угорщині запевняє, що триматиме ситуацію на контролі.

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До речі, в Ніжинському районі Чернігівської області перекинувся мікроавтобус з групою дітей, які направлялися на відпочинок. Травми отримали чотири дитини та шестеро дорослих.

ФОТО: МТІ

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