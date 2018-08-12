Заманив у кукурудзяне поле і намагався згвалтувати: під Києвом затримали педофіла

У Київській області чоловік намагався зґвалтувати 8-річну дівчинку.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Згідно з повідомленням, інцидент стався у селі Дрозди Білоцерківського району.

Як зазначається, 28-річна місцева жителька з двома дітьми пішла до магазину. Там вона познайомилася з 36-річним чоловіком з Білої Церкви. Вони разом випивали, а потім незнайомець попрямував до будинку жінки з її дітьми. Сама горе-мати повернулася у магазин за цигарками, а коли прийшла додому, почула голос сина, який кликав на допомогу з присадибної ділянки.

Виявилося, що чоловік заманив дітей у кукурудзяне поле під приводом, ніби вони йдуть до водойми купатися. Там неприродним шляхом він намагався згвалтувати дівчинку, а хлопчику, який це все бачив, закривав рот, щоб той не кричав.

Мати подзвонила у поліцію, описала прикмети педофіла і напрямок, куди він зник.

Кілька годин по тому насильника затримали у кукурудзяному полі, де він переховувався. Йому загрожує до 12 років в’язниці.

Потерпілій дівчинці медики надали кваліфіковану допомогу. Зараз з нею працюють фахівці-психологи.

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До речі, у місті Тальному (Черкаська область) підліток спіймав жінку неподалік від її дому та зґвалтував, а потім катував її.