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ДТП у Києві: таксі перекинулось на дах

У Києві на перехресті вулиць Почайнинська та Туровська сталася аварія, у результаті якої таксі перекинулося на дах.

На одній із вулиць Києва сталася ДТП за участю автомобіля таксі, пише В’ячеслав Шевнін у Facebook.

– Перехрестя Почайнинська/Туровська. На даху машина таксі. Вона ж і винуватець.

P.S. Чув удар, бачив, як переверталася, – повідомляє очевидець.

Читайте: Що робити, якщо став свідком ДТП: покрокова інструкція, поради юриста та медика

Раніше на трасі Київ – Одеса сталася ДТП за участю вантажного автомобіля та мікроавтобуса з пасажирами. В результаті одна людина загинула та 7 були госпіталізовані.

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