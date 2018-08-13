ДТП з 5 авто під Києвом: 3 людини загинули, 3 – поранені

На автодорозі Бориспіль-Дніпро у Київській області водій автомобіля, виконуючи маневр обгону, зіткнувся з автомобілями, які рухалися у протилежному і попутному напрямках. У результаті загинули три людини, ще троє отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції України в області.

56-річний водій автомобіля DACIA Logan, рухаючись у напрямку міста Дніпро, при маневрі обгону виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем DAEWOO Lanos.

Після цього його автомобіль знову перемістився на свою смугу руху, де зіткнувся з автомобілем SsangYong, який рухався у попутному напрямку.

Далі DACIA Logan знову винесло на протилежну смугу руху, де сталося зіткнення ще з двома автомобілями DAEWOO Lanos і ВАЗ 21102.

– У результаті дорожньо-транспортної пригоди 56-річний водій автомобіля DACIA Logan загинув на місці. Водій автомобіля DAEWOO Lanos, 55-річний чоловік, і 62-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці аварії. Ще троє пасажирів цього автомобіля отримали травми різного ступеня тяжкості і доставлені у районну лікарню, – інформують у поліції.

Порушено кримінальну справу.

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До речі, вчора на вулиці Щербакова в Києві троє чоловіків у масках пограбували ювелірний магазин і застрелили охоронця. У столиці ввели спеціальні оперативні плани.