PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Екстрена посадка літака в Іспанії: пасажирка з'їла майже 1 кг кокаїну/

Екстрена посадка літака в Іспанії: пасажирка з’їла майже 1 кг кокаїну

Літак змушений був здійснити екстрену посадку в аеропорту іспанського міста Сантьяго-де-Компостела через погане самопочуття пасажирки, яка проковтнула пакетики з кокаїном.

Літак авіакомпанії Blue Panorama Airlines прямував з Домініканської Республіки в італійський Мілан, повідомляє La Vanguardia.

Після приземлення жінка була доставлена ​​в медичний заклад. Як виявилося, всередині свого тіла вона перевозила 56 пакетиків кокаїну вагою приблизно 15 г кожен.

Читайте:  Баскетболіст закинув м’яч у кільце з літака

Співробітники національної поліції Іспанії ведуть за нею спостереження.

Раніше Факти ICTV писали, що у Стамбулі (Туреччина) в аеропорту імені Ататюрка сталося зіткнення двох пасажирських літаків.

Фото: dreamstime.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка