Хотів сфотографувати: у Кенії бегемот убив туриста

У Кенії від укусу бегемота загинув турист з Тайваню, який хотів сфотографувати тварину.
Про це повідомляє BBC.
– 66-річний Чанг Мінг Чжуан спостерігав за тваринами на курорті у дикій природі на озері Найваша, за 90 км на північний захід від столиці Найробі, – йдеться в повідомленні.
Також інший турист постраждав в результаті нападу бегемота і лікувався від незначних синців у районній лікарні.
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Свідки сказали, що обидва туриста підійшли занадто близько до тварини біля готелю.
Ще шість чоловік були вбиті бегемотами у цьому районі.
Раніше в південноафриканському заповіднику бегемот напав на носорога, який стояв біля водойми під час посухи і вбив його.
Фото: dreamstime.
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