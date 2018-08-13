Хотів сфотографувати: у Кенії бегемот убив туриста

У Кенії від укусу бегемота загинув турист з Тайваню, який хотів сфотографувати тварину.

Про це повідомляє BBC.

– 66-річний Чанг Мінг Чжуан спостерігав за тваринами на курорті у дикій природі на озері Найваша, за 90 км на північний захід від столиці Найробі, – йдеться в повідомленні.

Також інший турист постраждав в результаті нападу бегемота і лікувався від незначних синців у районній лікарні.

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Свідки сказали, що обидва туриста підійшли занадто близько до тварини біля готелю.

Ще шість чоловік були вбиті бегемотами у цьому районі.

Раніше в південноафриканському заповіднику бегемот напав на носорога, який стояв біля водойми під час посухи і вбив його.

Фото: dreamstime.