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Лобове зіткнення на Тернопільщині: постраждали діти

Поблизу села Звенигород  Тернопільської області Renault зіткнувся зі Skoda. Внаслідок ДТП водій Renault загинув на місці.

– Водій авто Renault Duster не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з іномаркою Skoda Superb, – розповіли у прес-службі ГУНП у Тернопільській області.

Кермувальник Renault загинув на місці пригоди. Ще одного пасажира та сім’ю з двома дітьми з Миколаївщини, які перебували в іншому автомобілі,  госпіталізовано до Бучацької районної лікарні. Їх стан важкий, але стабільний.

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Слідчі встановлюють детальні обставини аварії.

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Лобове зіткнення на Тернопільщині: постраждали діти / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на 390 км автодороги Київ – Одеса сталося ДТП за участю вантажного автомобіля та мікроавтобуса з пасажирами. В результаті одна людина загинула і 7 були госпіталізовані.

Фото: Ternopoliany.te.ua

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