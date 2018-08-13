Поблизу села Звенигород Тернопільської області Renault зіткнувся зі Skoda. Внаслідок ДТП водій Renault загинув на місці.

– Водій авто Renault Duster не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з іномаркою Skoda Superb, – розповіли у прес-службі ГУНП у Тернопільській області.

Кермувальник Renault загинув на місці пригоди. Ще одного пасажира та сім’ю з двома дітьми з Миколаївщини, які перебували в іншому автомобілі, госпіталізовано до Бучацької районної лікарні. Їх стан важкий, але стабільний.

Читайте: У Києві авто влетіло у натовп перехожих і перевернулося

Слідчі встановлюють детальні обставини аварії.







Лобове зіткнення на Тернопільщині: постраждали діти / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на 390 км автодороги Київ – Одеса сталося ДТП за участю вантажного автомобіля та мікроавтобуса з пасажирами. В результаті одна людина загинула і 7 були госпіталізовані.

Фото: Ternopoliany.te.ua