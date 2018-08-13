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Потрапила у петлю: школяреві відірвало руку під час стрибку з тарзанки

В Алтайському краї 13-річний хлопчик невдало стрибнув з тарзанки у річку і втратив руку.

Про це повідомляє прес-служба СКР по регіону.

Троє підлітків стрибали у річку з так званої “мотузки-тарзанки”, яка була прив’язана до дерева.

  – В якийсь момент рука 13-річного хлопчика потрапила у петлю, що знаходиться на кінці мотузки, внаслідок чого сталася її механічна ампутація, – пояснили в управлінні.

Вертольотом санавіації підлітка доставили до лікарні.

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До речі, раніше Факти ICTV писали про небезпечні забавки на пляжі та як не вбитися на курорті, повернутися додому здоровим, а найголовніше живим.

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